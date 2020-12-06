 

Врач предупредила о риске «потерять глаз» из-за линз

06.12.2020, 19:18, Новости дня

Контактные линзы нужно снимать перед сном, чтобы на них не скапливались «колонии микробов», предупредила офтальмолог Гульжиян Аржиматова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В них нельзя спать. Обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов. Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки», – передает слова  офтальмолога РИА «Новости».

Врач отметила, что неаккуратное использование линз может повлечь за собой потерю глаз. По словам Аржиматовой, пренебрежение простыми правилами гигиены чревато пересадкой  роговицы.

В августе 2019 года в РФ разработали макетный образец контактных линз с функцией бинокля.



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