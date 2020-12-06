 

SpaceX запустила космический корабль с грузом к МКС

06.12.2020, 19:18, Новости дня

Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.

Запуск ракеты Falcon 9 с беспилотным кораблем Dragon состоялся в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск), передает РИА «Новости».

Стыковка корабля, который везет на орбиту около трех тонн груза, с МКС запланирована на 21.30 мск в понедельник, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) на 6 декабря. Изначально запуск планировался в субботу.

В ноябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту совершил автоматическую стыковку с МКС.

В июле стало известно, что многоразовый крылатый грузовой корабль США Dream Chaser полетит на МКС с российским двигателем РД-180. Пуск корабля запланирован на сентябрь 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Россия не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси – Песков

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

21.07 / Академик РАН усомнился в готовности первой российской вакцины от COVID-19 к повсеместному использованию

16.09 / На Украине раскрыли «истинные причины» потери Крыма

08.10 / Степанакерт подвергся ракетному удару с БПЛА

30.08 / НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций о “Роттердам плюс”

07.07 / Эстония решила поставить Украине пистолеты Макарова

10.11 / Протестующие ворвались в зал заседаний парламента Армении

19.10 / Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами

08.07 / Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска