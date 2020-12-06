Мнение: Королевская пропаганда, отставка Чубайса, хитрый план Илона Маска и брак в Роскосмосе

06.12.2020, 19:12, Разное

1. Великими мастерами пропаганды считают большевиков, которые с помощью завлекательных лозунгов захватили власть и выиграли гражданскую войну. Однако современные западные манипуляторы могли бы преподать хороший урок советским. Вот, например, как они продвигают зелёную идеологию, используя для этого фигуру популярного английского принца:

https://t.me/vmarahovsky/1722

…принц Гарри на новом *документальном* канале, посвящённом изменению климата, заявил, что «Коронавирус есть наказание Матери-природы» за ущерб её климату, наносимый нашим неумеренным потреблением.

Принц заявил всё это, сидя в своём недавно купленном калифорнийском особняке за $11 млн, но вне зависимости от его искренности – его аудитория (в коливингах и с китайской нямкой справа от лаптопа) будет верить искренне.

Для тех, кто не следит за светской хроникой, напомню: принц Гарри ранее отказался от своих монаршьих обязанностей и государственного финансирования, показательно покинул королевскую семью и уехал в Канаду, заявив, что будет стремиться к «финансовой независимости». Разумеется, подобный жест вызвал живую симпатию среди романтично настроенной западной молодёжи.

Теперь этот нашумевший лидер мнений наставляет своих последователей на зелёный путь истины. К вопросу, зачем Великобритании нужна королевская семья: пускай она ничем напрямую не управляет, но продолжает серьёзно влиять на общественное мнение.

В 1918 году большевики расстреляли Николая II и вырезали всю его семью, не сделав исключения даже для несовершеннолетних. Только немногие родственники императора сумели бежать за границу. Это было не только актом варварской жестокости, но и глупостью. Пример Британии показывает, что даже не имеющий формальной власти монарх может приносить значительную пользу государству.

2. В новом выпуске Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсон Альтером обсуждаем отставку Чубайса и прочие важные политические новости:

https://www.youtube.com/watch?v=kngroOc4dG8

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3. Возможно, вот в чём состоит коварный план Илона Маска? Надуть себе состояние в 100 миллиардов с помощью пиара, а затем попросту скупить конкурентов, которые реально производят много машин?

https://lenta.ru/news/2020/12/03/mask/

Глава Tesla Илон Маск рассматривает возможность покупки производителя обычных машин. У компании достаточно денег для приобретения BMW, Volkswagen или Ford, пишет Tech Crunch.

Миллиардер заявил в интервью главе издательского дома Axel Springer Матиасу Депфнеру, что не хочет начинать враждебное поглощение. «Если бы кто-нибудь сказал, что неплохо объединиться с Tesla, то мы бы задумались и обсудили это», — отметил Маск.

Вопрос покупки состоит не в отсутствии денег, а в вопросе желания Tesla пойти на такой шаг. Компания, которая присоединится к индексу S&P 500 21 декабря, теперь является самым дорогим автопроизводителем в мире. Она превосходит конкурентов, производящих гораздо больше автомобилей в год.

4. В Роскосмосе успешно борются с браком:

https://lenta.ru/news/2020/12/04/rcm/

«Роскосмос» нашел среди подрядчиков бракодела, который изготовил некачественные детали для ракет «Союз-2». Об этом стало известно РИА Новости от источника в ракетно-космической отрасли.

Причиной проверки стал бракованный клапан, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Деталь заменили, и старт 2 декабря прошел успешно. Однако вместе с этим было решено проверить все блоки первых ступеней ракет «Союз-2», которые находятся на хранении и готовятся к запуску.

В результате бракованные детали нашли в семи «Союзах». Некачественной оказалась целая партия клапанов для двигателей первых ступеней ракет. По итогам проверки были установлены номер партии, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году. Отмечается, что деталь производится предприятием «ОДК-Кузнецов», которое входит в Ростех.

На данный момент все некачественные детали заменили на исправные. Как рассказал собеседник, проверка позволила предотвратить возможные аварийные ситуации.

Как такая ситуация вообще возникла — это уже другой вопрос.