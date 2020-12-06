Носков и духов тоже скоро не будет

06.12.2020, 19:10, Разное

Монолог директора аптечной сети о том, что происходит с лекарствами, которые теперь надо маркировать.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Пожалуй, каждый житель страны осенью на себе ощутил последствия внедрения маркировки — жуткий дефицит, обрушившийся на нас в самый пик второй волны коронавируса. Казалось бы, лекарственный коллапс должен был произвести впечатление на законодателей и наглядно доказать всю абсурдность происходящего. Однако этого не случилось, и регуляторы ограничились лишь введением уведомительного режима, и то временно.

Да, сейчас ситуация с лекарственным обеспечением не такая тяжелая. Необходимые препараты постепенно начали появляться в аптеках. Но это не значит, что система МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов) вдруг заработала стабильно и корректно. Просто в период действия уведомительного режима розничное звено может игнорировать возникающие ошибки. А их огромное множество! Приведу несколько примеров.

С завидной регулярностью (несколько раз в день) на сервере системы «Честный знак» происходят непредвиденные ошибки, которые выводят из строя личный кабинет. Официально причину возникновения таких погрешностей не комментируют, однако наши специалисты предполагают, что виновата недостаточно проработанная часть API (программного интерфейса), которая отвечает за личный кабинет.

До 15 раз в день появляется ошибка 503. Она возникает в ответ на запросы при работе системы обмена. Запросы могут быть любого рода: от списка входящих документов до получения тела документа по операции. А после очередного «блэкаута» системы 20 ноября несколько дней наблюдалась ситуация, при которой МДЛП не выполняла запросы — просто выдавалось сообщение о внутренней ошибке системы. На обращения в службу поддержки следовал ответ, что можно воспользоваться методом API, производительность которого не позволяет использовать его для пакетной загрузки. Ответ на запрос по этому методу приходит за 10–30 секунд, что при наличии 1500 коробов в приходном документе дает задержку более чем на 8 часов. И это только один документ.

С 30 ноября по 2 декабря не работал и метод API для получения информации по сериям для неагрегированных упаковок.

С введением уведомительного режима наблюдается ситуация, когда по прямому акцепту приходит документ с набором коробочных кодов, а запросы на их содержимое не проходят. МДЛП возвращает результат так, будто упаковки уже не существует, хотя товар еще не начали продавать.

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При этом производительность МДЛП продолжает стремительно падать. Запрос списка входящих документов на юридическое лицо, по которому можно понять, кто из поставщиков выгрузил нам данные для оприходования товара, иногда работает меньше секунды, а иногда затягивается на сорок и более секунд или выдает ошибку.

Это сильно мешает принятию товара, которое длится от трех до пяти дней в «обычном» режиме и до двух недель в особо тяжелых случаях.

Большинство обращений в службу поддержки не дают удовлетворительного результата. Создается впечатление, что основная задача техподдержки — либо затянуть решение проблемы в надежде, что участник системы просто перестанет к ним обращаться, либо просто ссылаться на методические рекомендации, которые и так всем уже известны.

Кроме того, возникают длительные задержки при получении кодов мест деятельности на новые аптеки (до двух недель). Следовательно, в течение всего этого срока новые точки не могут работать с маркированным товаром.

Недавно (видимо, руководствуясь желанием снизить градус недовольства участников ошибками системы) начали выделять персональных менеджеров. Для работы с нашей аптечной сетью тоже был назначен человек, который, однако, больше подходит для оказания психологической поддержки, а не для решения конкретных проблем, так как на технические вопросы ответить не может. На вопрос, есть ли в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий) план по устранению всех системных ошибок, нам ответили, что план, конечно, есть. А вот конкретных сроков нет. И эта позиция была бы смешной, если бы не приводила к таким плачевным результатам.

Уже 5 месяцев прошло с момента официального запуска системы маркировки лекарств, а проблемы растут, как снежный ком. А что будет, когда 1 февраля 2021 года отменят послабления? Цепочка лекарственного обеспечения снова рухнет. Эта система изначально была нежизнеспособной, дефектной и непродуманной. Такой огромный массив данных (15–20 млрд упаковок в год при необходимости обращения в систему маркировки более 10 раз для каждой) просто невозможно обрабатывать мгновенно. И тем более невозможно (и просто преступно) стричь под одну гребенку лекарства, от которых зависят жизни людей… и шубы, обувь, шины и фототовары. Причем тут тапочки?

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 1 января 2021 года будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности.

Интересно, зачем системе «Честный знак» знать всю цепочку передвижений по всей стране, например, пары носков?

Очередное проявление болезненного и совершенно неоправданного желания контролировать всё и вся, граничащее с манией и отягченное нежеланием признавать свои ошибки.

Огромное количество людей сейчас занимаются никому не нужной работой. И мы видим, как громкие слова о поддержке предпринимательства и национальные проекты на деле рождают только очередные препоны, разрушающие бизнес.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сегодня новостные порталы пестрят сообщениями, например, о том, что магазины косметики столкнулись с серьезными трудностями из-за системы маркировки духов. И это в предновогодний сезон, который делает огромную долю их годовой выручки.

У меня снова возникает вопрос: почему необходимо было внедрять маркировку именно в период пандемии, высокой волатильности рубля, экономического спада и общей напряженности социума?

Почему предприниматели снова вынуждены преодолевать искусственно созданные преграды, вместо того чтобы развивать социально значимые и просто полезные коммерческие проекты? Почему законодатели вновь отдают предпочтение громоздким и ненужным инициативам конкретных выгодоприобретателей, вместо того чтобы вкладывать средства в развитие инфраструктуры городов, образование и здравоохранение? И когда мы уже возьмем курс на развитие, а не на бесконечное преодоление и выживание?

Аделя Кальметьева,

генеральный директор аптечной сети «Фармленд»