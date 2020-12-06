Кабмин Украины обсуждает с мэрами городов карантинные ограничения – Шмыгаль

06.12.2020, 19:06, Новости дня

В декабре усиления ограничительных мер в Украине не будет. Об этом 6 декабря в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Благодаря “карантину выходного дня” нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе втрое количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в декабре справится с нынешней нагрузкой”, – отметил Шмыгаль.

Более жесткие меры правительство предполагает ввести в январе 2021 года.

“Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и областных государственных администраций приняли участие в опросах и предоставили собственное мнение”, – отметил премьер.

По его информации, главы ОГА и мэры украинских городов поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.

Мэры и руководители областей выступили за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или навынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/223421515891726

По словам Шмыгаля, полный перечень возможных ограничений Кабмин обнародует 9 декабря.

Кабмин Украины ввел “карантин выходного дня” 11 ноября в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня”.

Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, “добьет малый и средний бизнес”.

По состоянию на 6 декабря в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 590 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 588 пациентов с COVID-19, выздоровел 418 581 человек.