В Польше генпрокурор просит Конституционный суд запретить Компартию

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06.12.2020, 19:06, Новости дня

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о запрете Коммунистической партии страны. Об этом сообщило издание Polsat.

Инициатива проверки компартии исходила от физических лиц.

Зебро хочет, чтобы суд подтвердил несоответствие деятельности Компартии Польши конституции страны. В его ходатайстве говорится, что партия, среди прочего, ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит конституции страны.

“Запрещено также существования политических партий, чья программа или деятельность предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства “, – говорится в ходатайстве.

Генпрокурор считает, что члены Компартии Польши ставят под сомнение демократический порядок в стране. По данным прокуратуры, члены партии “прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции в России, после которой власть захватили большевики. Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, осуществляемой под принуждением”.

В ходатайстве говорится, что партия “не осуждает даже такие травматические для польского народа события, как Катынская резня”.

Компартия создана в Польше в 2002 году. Партия считает себя историческим и идеологическим преемником Коммунистической партии Польши, существовавшей в 1918 – 1938 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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