Во втором туре выборов мэра Кривого Рога зафиксировали 60 нарушений – “Опора”

06.12.2020, 19:06, Новости дня

По состоянию на 16.00 6 декабря наблюдатели не зафиксировали критических нарушений в ходе второго тура выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщила гражданская сеть “Опора”.

“Наблюдатели сообщают о частых процедурных нарушениях, касающихся неправомерной выдачи бюллетеней и разглашении тайны голосования. Процент таких нарушений имел место на 1,85% участков, сейчас эта цифра выросла до 7,41%. Улучшилась ситуация с разглашением тайны голосования: количество участков, на которых имели место такие нарушения уменьшилась до 3,7% (было 7,41%)”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10157616165090108

Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская в ходе марафора “День выборов. Второй тур, Кривой Рог”, который транслировался в YouTube, сообщила, что всего отмечено 60 нарушений.

“Наиболее распространенные – недостаточное материально-техническое обеспечение. Задокументировано три факта недопуска наших наблдателей или препятствования их работе, демонстрация избирательного бюллетеня – 9 инцидентов. Фотографирования бюллетеней, в отличие от вторых туров в Днепре и Черновцах, не так много. Всего два инцидента.”, – рассказала Айвазовская.

Явка на выборах мэра в Кривом Роге на 16.00, по данным “Опоры”, составила 28%.

За место мэра Кривого Рога борются Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и Константин Павлов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.