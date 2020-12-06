Тихановская пообещала легализовать марихуану в Белоруссии

06.12.2020, 19:03, Разное

Международно-избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о намерении легализовать употребление лёгких наркотиков, в частности, речь идёт о марихуане — одном из самом популярном развлечении у белорусов. Политик пообещала заняться этим вопросом сразу после возвращения в Минск и своей торжественной инаугурации.

«Я знаю, что у старшего поколения белорусов есть определённое предубеждение в отношении марихуаны. На самом деле от табака больше вреда, чем от неё. Я сама пробовала марихуану, знаю, что и в ЕС, куда Беларусь стремится, марихуана разрешена, а цифры по наркомании значительно ниже, чем у нас и в России. В то же время молодёжь любит покурить и расслабиться, а в итоге ей достаётся от милиции. За марихуану. В двадцать первом веке. Немыслимо. Если говорить о старом поколении, то будем проводить агитацию, рассказывать о пользе лёгких наркотиков, предоставим возможность бесплатной дегустации», — заявила Тихановская в интервью для De Telegraaf.

Тихановская отметила, что марихуану можно будет свободно выращивать и продавать, а не только употреблять в публичных местах. Граждан Беларуси, отбывающих сроки за распространение марихуаны и других лёгких наркотиков, ожидает амнистия. Более того, с них снимут все судимости.