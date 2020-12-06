Мнение: Украшения в Библии

06.12.2020, 18:54, Разное

Новая ювелирная неделя была посвящена украшениям в Ветхом Завете: упоминаниям, описаниям, а также реальным историческим вещам.

(В дзене верстка удобнее).

Диадемы библейских царей (инста) (дзен)

Серьги библейских красавиц и цариц (инста) (дзен)

Перстни библейских магов и злодеев (инста) (дзен)

Браслеты возлюбленных библейских царей (инста) (дзен)

Как выглядел библейский золотой телец (инста) (дзен)

Какие клады находят на Святой Земле (инста) (дзен)

Королева украсила себя Библией…. Как?! (инста) (дзен)