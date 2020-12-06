 

Мнение: Украшения в Библии

06.12.2020, 18:54, Разное

Новая ювелирная неделя была посвящена украшениям в Ветхом Завете: упоминаниям, описаниям, а также реальным историческим вещам.

(В дзене верстка удобнее).

  • Диадемы библейских царей (инста) (дзен)

  • Серьги библейских красавиц и цариц (инста) (дзен)

  • Перстни библейских магов и злодеев (инста) (дзен)

  • Браслеты возлюбленных библейских царей (инста) (дзен)

  • Как выглядел библейский золотой телец (инста) (дзен)

  • Какие клады находят на Святой Земле (инста) (дзен)

  • Королева украсила себя Библией…. Как?! (инста) (дзен)

    • Источник: Шакко



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