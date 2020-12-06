 

За сопротивление сержанту — в ногу! – Личное мнение

06.12.2020, 18:52, Разное

Чем заняты приличные москвичи в субботу вечером? Запись с камеры наблюдения, установленной на Судостроительной улице столицы, показала, как сержант ППС тащит 13-летнюю девочку к скамейке.

Полицейский, которого пригласили родители пострадавшей в гости, вышел на улицу покурить вместе с ребёнком и, как говорит девчонка, стал приставать к ней.

https://t.me/lenamiro/7715
Видео: Телеграм

Когда девочка отказала в ласке бравому сержанту, он достал травмат, выстрелил в воздух, а потом и в ногу сопротивлявшейся. Прям по инструкции: предупредительный и на поражение, молодец!

И только в этот момент мать ребёнка выбегает на помощь.

По словам очевидцев, полицейский пытался затащить девочку в подъезд дома. По версии самой девочки, он её домогался.

Если полицейский приставал к ребёнку, то как педофил вообще может служить в полиции? Если девчонка врёт, то почему полицейский вообще стрелял в неё? У нас уже в детей на улицах стрелять можно стало?

Я не знаю пока, кому верить, но это, в принципе, и неважно.

Важно то, что родители бухают, приглашают в дом человека с оружием, которое тот пускает в дело.

Что можно сказать о таком полицейском? Кто его взял в полицию? Что можно сказать о таких родителях? Почему их не лишили давно родительских прав?

Как вы думаете, почему это происшествие вообще стало возможным?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина

25.04 / Мнение: Защита границ

19.07 / От Сергеенко в кутюре до Расковаловой в полях: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

06.09 / Мнение: Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

07.08 / Генпрокуратура потребовала изъять у экс-министра Абызова имущество на 32,5 миллиарда рублей

14.10 / Плюс один: в России зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

27.06 / 12-летняя Микелла Абрамова сделала тренировочный яркий макияж перед совершеннолетием

19.08 / Учёные назвали препараты, которые провоцируют развитие онкологии

20.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с финалистами фотоконкурса Hold Still

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска