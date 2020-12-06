За сопротивление сержанту — в ногу! – Личное мнение

06.12.2020, 18:52, Разное

Чем заняты приличные москвичи в субботу вечером? Запись с камеры наблюдения, установленной на Судостроительной улице столицы, показала, как сержант ППС тащит 13-летнюю девочку к скамейке.

Полицейский, которого пригласили родители пострадавшей в гости, вышел на улицу покурить вместе с ребёнком и, как говорит девчонка, стал приставать к ней.

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Видео: Телеграм

Когда девочка отказала в ласке бравому сержанту, он достал травмат, выстрелил в воздух, а потом и в ногу сопротивлявшейся. Прям по инструкции: предупредительный и на поражение, молодец!

И только в этот момент мать ребёнка выбегает на помощь.

По словам очевидцев, полицейский пытался затащить девочку в подъезд дома. По версии самой девочки, он её домогался.

Если полицейский приставал к ребёнку, то как педофил вообще может служить в полиции? Если девчонка врёт, то почему полицейский вообще стрелял в неё? У нас уже в детей на улицах стрелять можно стало?

Я не знаю пока, кому верить, но это, в принципе, и неважно.

Важно то, что родители бухают, приглашают в дом человека с оружием, которое тот пускает в дело.

Что можно сказать о таком полицейском? Кто его взял в полицию? Что можно сказать о таких родителях? Почему их не лишили давно родительских прав?

Как вы думаете, почему это происшествие вообще стало возможным?