За сопротивление сержанту — в ногу! – Личное мнение
06.12.2020, 18:52, Разное
Чем заняты приличные москвичи в субботу вечером? Запись с камеры наблюдения, установленной на Судостроительной улице столицы, показала, как сержант ППС тащит 13-летнюю девочку к скамейке.
Полицейский, которого пригласили родители пострадавшей в гости, вышел на улицу покурить вместе с ребёнком и, как говорит девчонка, стал приставать к ней.
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Видео: Телеграм
Когда девочка отказала в ласке бравому сержанту, он достал травмат, выстрелил в воздух, а потом и в ногу сопротивлявшейся. Прям по инструкции: предупредительный и на поражение, молодец!
И только в этот момент мать ребёнка выбегает на помощь.
По словам очевидцев, полицейский пытался затащить девочку в подъезд дома. По версии самой девочки, он её домогался.
Если полицейский приставал к ребёнку, то как педофил вообще может служить в полиции? Если девчонка врёт, то почему полицейский вообще стрелял в неё? У нас уже в детей на улицах стрелять можно стало?
Я не знаю пока, кому верить, но это, в принципе, и неважно.
Важно то, что родители бухают, приглашают в дом человека с оружием, которое тот пускает в дело.
Что можно сказать о таком полицейском? Кто его взял в полицию? Что можно сказать о таких родителях? Почему их не лишили давно родительских прав?
Как вы думаете, почему это происшествие вообще стало возможным?
Источник: Лена Миро
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