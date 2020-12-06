Мнение: Письмо: “Была одной из девушек встречающих дип миссии”

06.12.2020, 18:46, Разное

Нет, давайте еще на одну посмотрим, прежде чем итог подводить.

raphael_roz

Здравствуйте, Дорогая Эволюция.

Пишу в Вашу рубрику evolutiolab. Надеюсь, что Вы найдете мое письмо уместным для разбора. Первый раз в жизни я нахожусь в очень странной для себя ситуации и чувствую, что мне нужна помощь, так как самостоятельно я справиться не могу.

О себе – мне 37 лет, 17 лет нахожусь в браке и у меня двое прекрасных детей. Я объективно красива (в университетские годы была одной из девушек встречающих дип миссии и правительство) и имею хорошую работу.

(Объективно красива и не готова объективно принимать физическую разницу между студентками и женщинами под сорок)

С мужем познакомилась в 19 лет во время практики в университете, проходила стажировку в компании, где он являлся ген директором. Муж старше меня на 11 лет, я ему сразу понравилась, и он проявлял ко мне знаки внимания – постоянно наблюдал как я общаюсь с клиентами и много хвалил меня по работе. Пару раз приглашал меня в ресторан, но я отказывалась, потому что не хотела иметь никаких отношений на работе, плюс он был намного старше, а меня отношения со старшими мужчинами не интересовали. В то время я была очень амбициозна и ориентирована на карьеру, я училась на отлично и много работала, мне хотелось, чтобы у меня уже был опыт работы к моменту окончания университета, и я могла бы сразу начать с неплохой должности.

На стажировке я познакомилась с парнем на год меня старше, он тоже был на практике, только это был его второй год в отличие от меня. Мы сразу понравились друг другу, были молоды и горячи, постоянно занимались сексом и дурачились. Не помню уже почему, но мы повздорили, и я пошла на корпоратив одна. Там все выпили, мой муж проявлял очень сильную активность и на следующий день я проснулась у него дома. Мне казалось, что я совершила ужасную ошибку, корпоратив был в Пятницу, на выходных я была дома – муж звонил, но я не брала трубку, чувствовала стыд и не хотела с ним говорить. Он нашел мой адрес и приехал ко мне в воскресенье, я не вышла даже поговорить с ним. Потом в понедельник на работе, он вызвал меня к себе – и у нас состоялся разговор, он сказал, что хочет попробовать отношения со мной – я согласилась.

(Тут у нее пика скорее всего получилась. Она переспала с ним, но никаких серьезных слов и предложений от него не поступило, и когда она пропала, он отрефлексировал ее значимость и она еще подросла. Но пропала она не в качестве щипцов, как рапаны обычно. Ей и правда было стыдно и она переживала, что изменила своему парню, и вообще зря ввязалась в историю с руководителем. Его не присваивала и не оценивала, только когда он ей сделал предложение, оценила и согласилась. Мы уже несколько таких ситуаций в письмах видели, серьезные отношения часто так начинаются. Понятно, почему?)

Немного о муже – он очень хороший человек, замечательно выглядит, прекрасная фигура, харизматичный, всегда знает, чего хочет, очень нравится женщинам, умеет находить общий язык с людьми. Все годы нашей совместной жизни поддерживал меня во всем, прекрасный отец и партнер.

До недавнего времени мне казалось, что я абсолютно счастливая женщина – муж, прекрасные дети, я работаю на крупную международную компанию – очень хорошо зарабатываю. 4 года назад муж остался без работы, мы с ним сели и приняли решение, что если он и не найдет работу в ближайшее время, то ничего страшного – благо дом свой из ипотеки мы выкупили и оба имеем транспорт. Он полностью переключился на детей, за что я ему очень при очень благодарна, поскольку его занятость детьми дала мне возможность развиваться в карьере и добиться намного большего.

Но у меня начались проблемы другого характера – я престала смотреть на мужа как на сильного мужчину, хотя он и не изменился – постоянно занимается спортом, прекрасный и страстный любовник. Он счастлив быть дома и заниматься бытом. Я постоянно пытаюсь подавить в себе эти мысли, но ничего не могу с собой поделать. Я даже записалась к психологу, и проходила психологический марафон по отношениям – и все вокруг твердят люби себя и делай то, что принесет тебе удовольствие – разводись. А я не хочу разводиться, я хочу снова полюбить мужа, смотреть на него как раньше и сохранить семью!

(Вот разница между нерыбой и рыбой. У рыбы локус контроля часто внешний, даже если она не сливает границы, она путает их. Видите это? Сможете сами описать?)

Под влиянием успехов на работе, командировок и знания того, что дома все стабильно, я оступилась и изменила мужу. Так я и познакомилась с Вашим блогом.

(Она так пишет, будто измена – это знакомство с моим блогом. Или что с моим блогом можно познакомиться, только сделав какую-то гадость. Это еще одно отличие рыбы от нерыбы. Рыба не хочет прогрессировать, она самодовольна и считает, что у нее все отлично, до момента пока вдруг что-то не случится. Нерыба всегда хочет развиваться, вы всегда увидите это в любом письме нерыбы. По нерыбам создается ощущение, что вот сейчас только они поняли, куда надо двигаться и активно начинают. У рыбаков то же самое)

С любовником мы познакомились 2 года назад, на международной конференции заграницей. Я выступала со сцены перед большой аудиторией, он подошел после выступления и сказал, что очень впечатлен – говорили мы по английски, так как приняли друг друга за иностранцев, а потом долго смеялись, от того что оказались соотечественниками. На конференции я была со своим старшим ребенком, всегда стараюсь брать детей (иногда мужа) в заграничные командировки, считаю, что это идет детям на пользу – мы проводим много времени вместе плюс поездки заграницу очень хорошо расширяют кругозор.

Так случилось, что после этого мы пересекались на различных конференциях еще несколько раз. Он всегда проявлял знаки внимания – целовал мне руку, приносил цветы или различные угощения. Видел меня с детьми и во время обеда в ресторане всегда садился напротив меня (один раз даже поменялся местами с коллегой), чтобы смотреть на меня. Это было забавно и льстило мне. Еще у него очень сильный взгляд, мне кажется, именно это меня и влечет к нему, есть в его взгляде что-то безумно-мятежное как у Рогожина из «Идиота» Достоевского.

(В шкатулке лежит то, что он принял ее за иностранку, несколько комплиментов, поцелуи рук и взгляд Рогожина)

И вот в конце февраля этого года мы снова встретились на конференции заграницей, я была одна. Он пригласил меня выпить по бокалу вина после мероприятия, я согласилась. Он отвез меня в лучший ресторан при дворце в этом городе, был очень настойчив, и я поддалась.

(В шкатулке еще лежит его настойчивость. Но разве это настойчивость? Если вы готовы называть настойчивостью вот такое, значит вам очень нужно чем-то подпереть свою корону)

На следующий день вернувшись домой, я сказала себе, что забуду обо всем и занялась семьей и работой. В марте объявили карантин – весь карантин мы с мужем занимались спортом, уделяли много времени друг другу. Я продуктивно работала и мне предложили повышение с переездом заграницу. Я посоветовалась с мужем, он настоятельно за, хочет, чтобы я попробовала – верит в мой потенциал, и говорит – не понравится, всегда можно вернуться.

В конце августа он(любовник) нашел меня в соц сетях и сообщил, что он в такой-то стране сейчас и он знает, что я буду там в начале сентября по работе, он спросил не хочу ли я встретиться для обсуждения сотрудничества, я долго думала, но потом все же согласилась. У нас снова был секс. В этот раз он немного рассказал о себе – мы ровесники, он давно живет заграницей, он очень обеспечен. Он очень хорош в сексе, не знаю, мне всегда везло с мужчинами, пусть у меня их было и не много, зато все были прекрасными любовниками.

(Здесь мы понимаем, что до этого они были почти не знакомы. Но зато она хвалит его как Училка за хорошие сексуальные способности. Все баги, которые у вас вылезают в письмах, в жизни цветут и плодоносят, имейте в виду)

Он сказал мне, пожалуйста, пиши мне сама, я не могу тебе писать – у тебя семья. И еще добавил, мне все пишут сами.

И вот в ноябре у меня намечается командировка заграницу – я пишу ему за 2 недели, что буду там то и там то такого-то числа, он пишет ок. Мою командировку отменяют, поскольку в этой стране снова вводят карантинные меры, я как только узнаю, пишу ему об отмене и сообщаю, что в декабре переезжаю по работе в такую-то страну (это страна его постоянного проживания). Он пишет, ничего страшного, и просит быть на связи по приезду в эту страну. Вся наша переписка на Вы и очень официальна.

(Он держит дистанцию и всячески ее обозначает. А она и это кладет в шкатулку)

И вот вчера он был у меня … Я приехала пока одна, как только обустроюсь – месяц-два сразу заберу семью. Он много чего говорил, например сказал, что купил билеты чтобы увидеть меня, когда мою командировку отменили, сказал, что у него никого не было с нашей встречи в сентябре и он мастурбировал на мои фотографии в соц сетях, спросил есть ли у меня кто-нибудь еще кроме него, сказал что проехал 80 км, чтобы увидеть меня и мог бы проехать на другой конец света, в общем очень много говорил, все это во время секса.

(Это все что он смог сказать под щипцами, ее и собственными. Кто понимает, почему в такой ситуации, как описывает автор, должны были появиться щипцы? Почему первый раз не было щипцов? Второй раз уже были, но совсем небольшие. Почему?)

Во время секса он всегда доминирует, несмотря на это очень нежный и внимательный. Но после секса всегда отстраняется – быстро одевается и уходит. Никогда не остается на ночь. Вчера, я сказала ему – останься, он сказал, что у него утром дела и уехал – 80 км обратно. Перед отъездом сказал, что ему очень понравилась моя квартира, спросил сколько я здесь еще пробуду – я сказала 2 месяца, сказал, что скоро приедет и привезет подарок в квартиру.

(Что такое “доминирует в сексе”? Скорее всего это колпачок на нем. Суровый солдат, не знающий слов любви, и убегающий сразу, чтобы не погрузиться в сентиментальность. А на самом деле ему не о чем с ней говорить)

У меня нет никаких иллюзий по поводу его отношения ко мне, я прекрасно понимаю, что его ОЗ намного выше (никогда не был женат, очень обеспечен, у него есть моторная яхта и недвижимость за рубежом) что для него это только секс-онли. И мне не нужно это все, это и самооценку мне подрывает и нечестно по отношению к мужу. Еще боюсь, что влюблюсь в него. А может и уже влюбилась.

(Пишет, что понимает разницу СЗ, но не понимает ее)

Так он смотрит на меня безумно, просто мурашки по телу. Да, и в сексе так все ярко – он очень страстно берет – а я отдаюсь, растворяюсь не думая ни о чем.

(Ну и продолжайте в том же духе тогда, пока ему не надоест)

Спасибо …