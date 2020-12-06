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06.12.2020, 18:37, Разное

Адольф Гитлер Уунона, победивший недавно на выборах окружного администратора в намибийском округе Омпунджа, в ближайшее время намерен совершить рабочую поездку в Израиль.

По словам 54-летнего политика, на Земле обетованной он собирается изучить опыт организации сельхозпроизводства в кибуцах, чтобы затем использовать его на родине. Также Гитлера интересуют успешно применяемые в Израиле технологии «цифрового правительства» и меры по развитию городской среды.

«Израиль всегда был для меня примером для подражания. По всему видно, что правительство страны и местные власти проводят последовательную политику в интересах собственного народа и создают комфортные условия для жизни разных групп людей, независимо от их вероисповедания, национальности и цвета кожи. Многого из того, что уже успешно там реализовано, остро не хватает в современной Намибии и конкретно в моей родной Омпундже», — сказал Адольф Гитлер.

На выборах окружного администратора Омпунджи Адольф Гитлер Уунона, представлявший правящую в Намибии партию SWAPO, набрал 84,88% голосов избирателей, оставив далеко позади представителей других политических сил.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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