Мнение: Маневры

06.12.2020, 18:36, Разное

Маневры судов возле места достройки Северного потока-2 снова были ни о чем. Баржа “Фортуна”, покрутившись в немецких водах, ушла в порт Росток, “Академик Черский” тоже то включает, то выключает транспондер, но суть маневров так и остается неясной. К работам по достройке “Потока” хотя бы в немецких водах суда так и не приступили, хотя 5 декабря и было названо датой работ в водах Германии.

То ли команды, которые отдаются судам, носят хаотический характер, то ли им поставлена задача “путать следы” и изображать активность. В любом случае ни о какой достройке пока говорить не приходится, даже сугубо медийной. Основной проблемой являются санкции США и отказ иностранных подрядчиков рисковать своим бизнесом ради проекта. Теперь, после включения новых санкций в оборонный бюджет США, возникли дополнительные сложности с сертификацией работ, а также с работами по дооборудованию судов.

Газпром выражает непоколебимую уверенность в завершении проекта, но как это может произойти и в какие сроки – неясно. Скорее всего, срок будет перенесен на 21 год в надежде, что удастся как-то договориться с новой администрацией США. Хотя на чем может базироваться такая надежда – тоже непонятно.

По сути, есть только один относительно рабочий сюжет: заводить трубу в Калининград, выводить ее на берег, а там как-то выкручиваться. В текущем сценарии датский участок остается неразрешимой проблемой – в условиях датской лицензии на работы есть четкий пункт о страховании и сертификации работ, выполнить который не представляется возможным из-за санкций.