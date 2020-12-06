 

Мнение: Маневры

06.12.2020, 18:36, Разное

Маневры судов возле места достройки Северного потока-2 снова были ни о чем. Баржа “Фортуна”, покрутившись в немецких водах, ушла в порт Росток, “Академик Черский” тоже то включает, то выключает транспондер, но суть маневров так и остается неясной. К работам по достройке “Потока” хотя бы в немецких водах суда так и не приступили, хотя 5 декабря и было названо датой работ в водах Германии.

То ли команды, которые отдаются судам, носят хаотический характер, то ли им поставлена задача “путать следы” и изображать активность. В любом случае ни о какой достройке пока говорить не приходится, даже сугубо медийной. Основной проблемой являются санкции США и отказ иностранных подрядчиков рисковать своим бизнесом ради проекта. Теперь, после включения новых санкций в оборонный бюджет США, возникли дополнительные сложности с сертификацией работ, а также с работами по дооборудованию судов.

Газпром выражает непоколебимую уверенность в завершении проекта, но как это может произойти и в какие сроки – неясно. Скорее всего, срок будет перенесен на 21 год в надежде, что удастся как-то договориться с новой администрацией США. Хотя на чем может базироваться такая надежда – тоже непонятно.

По сути, есть только один относительно рабочий сюжет: заводить трубу в Калининград, выводить ее на берег, а там как-то выкручиваться. В текущем сценарии датский участок остается неразрешимой проблемой – в условиях датской лицензии на работы есть четкий пункт о страховании и сертификации работ, выполнить который не представляется возможным из-за санкций.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Сети появился редкий снимок Александра Панайотова с женой Екатериной Кореневой

16.07 / Первую семью Иосифа Пригожина из-зад долгов выселили из квартиры

30.09 / “И умерли в один день”: Любовь Толкалина пофилософствовала о превратностях любовных связей

29.09 / “Собаки лают, караван идет”: Стеша Маликова похвасталась собственной разработкой осеннего наряда

12.08 / В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта

10.11 / “Ищите женщину с мозгом”: Анна Седокова возмутила подписчиков неоднозначным высказыванием

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

10.07 / Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

04.09 / В Татарстане мужчина изрезал бывшую жену

21.10 / Эвелина Бледанс: «В театре зарабатывают неплохо только звезды»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска