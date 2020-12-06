Мнение: Дворовые митинги и задержания в Минске. 06.12.2020

06.12.2020, 18:32, Разное

Наступило воскресенье, а значит ОМОН снова отправился гонять змагаров по Минску.

Все проходило по уже стандартной схеме. По итогам задержано до 300 человек. Большую часть отлавливали уже во дворах, после того как попытки устроить шествия были купированы и у ОМОНа не осталось крупных целей, кроме как прочесвывать дворы. Про походы к резиденции Лукашенко и общенациональные забастовки уже никто и не вспоминает. Численность протестов можете как обычно сами оценить по фото и видео. На фоне вчерашней Франции совсем ни о чем.



Автопробег в поддержку Лукашенко.

На фоне всего вот этого, Хуанита Тихановская заявляет, что "режим скоро падет" и "победа неизбежна", а также потребовала от Сената США ввести новые санкции против Белоруссии. Все по лекалам Гуайдо.