 

Чубайс отпраздновал новое назначение выстрелом из гаубицы

06.12.2020, 18:24, Новости дня

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30, отметив таким образом назначение на новую должность.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости (вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», – написал Чубайс в своем Facebook.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента.

Ранее президент РФ предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.



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