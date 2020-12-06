В московском СИЗО «Бутырка» умер фигурант дела о даче взяток чиновнику Минпромторга

06.12.2020, 18:16, Разное

Экс-директор ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов, обвиняемый по делу о даче взяток чиновнику Минпромторга, умер в московском СИЗО «Бутырка». Об этом сообщила ТАСС член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Клепалову было 66 лет. По словам Меркачевой, он умер из-за болезни. О том, что Клепалов скончался, ей сообщили сотрудники СИЗО. Других подробностей она не уточнила.

Клепалова арестовали в июне. По версии следствия, он дал взятки начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвану Гайрбекову. Источник ТАСС утверждал, что их сумма составила 4,5 млн рублей. По его данным, Клепалов хотел получить разрешение на поставки в Азербайджан, а также на получить лицензию на один из видов техники. После задержания Гайрбекова тоже арестовали.

Еще одного фигуранта дела — сотрудника Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Гармаша — отправили под домашний арест после дачи признательных показаний. Ему вменяется посредничество при даче взяток. В июне источник ТАСС утверждал, что четвертым фигурантом дела стал сотрудник «Нижегородского авиационного общества» по фамилии Терехов.