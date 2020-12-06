 

Китайский зонд “Чанъэ-5” доставил лунный грунт на орбитальный комплекс

06.12.2020, 18:12, Новости дня

Взлетный модуль китайской автоматической станции “Чанъэ-5” успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями и перегрузил образцы лунного грунта, сообщили в Китайском национальном космическом управлении 6 декабря.

“В 5.42 по пекинскому времени (23.42 по Киеву) 6 декабря модуль для взлета “Чанъэ-5″ успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями, а образцы грунта были благополучно переданы возвращаемому модулю в 6.12 (0.12 по Киеву)”, – рассказали в управлении.

После этого орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлетного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, сказано в сообщении.

“Чанъэ-5” совершил успешную посадку на поверхность Луны 1 декабря. Аппарат развернул на Луне флаг Китая. Как отмечает телеканал CGTN, впервые за три лунные миссии Китай установил на спутнике флаг из ткани.

Китай запустил на Луну ракету “Чанчжэн-5” с зондом “Чанъэ-5” 24 ноября на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты. Если вся миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах

06.08 / Названа дата начала свободного въезда россиян в Черногорию

29.07 / Жена Цепкало объяснила его выезд в Россию

04.08 / Компания Hengchi представила шесть электрокаров

09.07 / Минпросвещения разрешило провести линейки в школах 1 сентября

25.07 / Контрразведка США предупредила о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы президента

29.10 / Макрон разрешил французам работать в пандемию ради спасения экономики

08.10 / Предложено установить возрастные ограничения на песни рэперов

14.09 / Путин и Лукашенко договорились о кредите для Белоруссии

23.07 / Назван срок передачи флоту фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска