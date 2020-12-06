В Брюсселе на доме, где проходила гей-вечеринка, установили памятную табличку с портретом ее участника-евродепутата

06.12.2020, 18:12, Новости дня

На доме в Брюсселе, где во время гей-оргии задержали венгерского евродепутата Йозефа Сайера, установили памятную табличку. Об этом 5 декабря сообщило венгерское издание Telex.hu.

Табличку на водостоке дома разместили четверо инициативных венгров. Теперь жители бельгийской столицы фотографируются возле нее, пишет издание.

На табличке рядом с портретом евродепутата размещен текст на венгерском и английском языках: “Политическая карьера Йозефа Сайера, евродепутата от “Фидес” и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался убежать от правоохранителей с помощью этого водостока, после того как 27 ноября 2020 года его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии COVID-19″.

В комментарии изданию один из инициаторов создания таблички сказал, что активисты разместили ее в качестве шутки.

“Когда появилась эта новость, члены команды в Брюсселе задумались, как бы найти тот водосток. Затем возникла идея разместить на нем мемориальную табличку. Мы все молодые люди с оппозиционными настроениями, поэтому, очевидно, была и сильная политическая мотивация”, – сказал он.

27 ноября полиция остановила вечеринку, которая проходила в Брюсселе в клубе рядом с полицейским участком, ее участников задержали за нарушение карантина. На вечеринке было 25 человек, в основном мужчины. Среди них были дипломаты и евродепутат. Сайер пытался сбежать от полиции по сливной трубе, но ему это не удалось. Позже в его рюкзаке нашли экстази.

Сайер является одним из авторов конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст “Венгрия защищает институт брака как союз мужчины и женщины”.