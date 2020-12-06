Ученые рассказали, кто имеет повышенные риски заболеть «длительным коронавирусом»

06.12.2020, 17:32, Разное

Исследователи Королевского колледжа Лондона изучали взаимосвязь между менопаузой и продолжительностью болезни COVID-19.

Опыты продемонстрировали, что из-за низких показателей эстрогена у пожилых женщин может увеличиваться риск «длительного коронавируса».

Учеными была проанализирована информация о 500000 женщин Великобритании. Они отслеживали частоту предсказываемого COVID-19 среди женщин в предменопаузе и менопаузе, которые принимали КОК, и женщин в постменопаузе, использовавших заместительную гормональную терапию.

Эксперты заявили, что женщины 45-50 лет, которые перенесли менопаузу, имеют высокие риски заражения, нежели остальные. Они сообщали и о нарушении обоняния, непрекращающемся кашле, лихорадке, о потребности получения кислорода в госпитале. Женщины 18-45 лет, которые принимали КОК, имели низкие риски предполагаемой коронавирусной инфекции, а частота госпитализаций была меньше.

Ученые считают, что женские половые гормоны могут служить защитой от заболевания.

Врач Клэр Стивс, изучавшая симптоматику COVID-19, сообщила, что вероятно гормоны, разница пола и возраста могут давать иммунный ответ. Но некоторые эксперты подобную взаимосвязь опровергают.