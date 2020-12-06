 

Диетологи назвали кашу, продлевающую жизнь

06.12.2020, 17:32, Разное

Диетологи рассказали о каше, которая продлевает жизнь. Они рекомендуют обязательно добавить в рацион гречку.
Вегетарианцы ценят гречку за способность производить организмом собственные белки. Исследованиями Сибирского федерального университета доказано, что гречка помогает выработать сиртуин – белок долголетия, защищающий организм от старения на клеточном уровне. Он также помогает увеличить длительность жизни, повысить стрессоустойчивость.

Опыты демонстрируют, что если придерживаться диеты на гречневой крупе, то это даст эффект ограничения калорий, так как гречка имеет неперевариваемую клетчатку. Но специалисты напоминают, что и другая растительная еда может способствовать выработке сиртуина.



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