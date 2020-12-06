 

“Золотая девочка”: Жена Олега Газманова объяснила “секрет” рыжего цвета волос дочери

06.12.2020, 17:32, Разное

Известная дизайнер и инста-блогер Марина Муравьева, являющаяся женой певца Олега Газманова, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой объяснила подписчикам, почему дочь их звездной пары имеет рыжий цвет волос. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы от подписчиков.
Главной причиной публикации, состоящей из нескольких фотоснимков, стал вопрос, который, по словам супруги Олега Газманова, нередко задается паре: “Почему у их дочери, рожденной от русоволосых родителей, полосы рыжего цвета?”. В откровениях, сопроводивших фотоколлаж, хозяйка аккаунта ответила, что в семьях обоих супругов имеются рыжеволосые. “Видно рыжесть у нас в семье в крови. И я периодически рыжей становлюсь, не в масти, так внутри точно”, – отметила Марина Муравьева. К слову, на заглавном фото опубликованного коллажа она изображена с рыжими волосами, поэтому у подписчиков красотка поинтересовалась, идет ли ей такой стиль.

Фолловеры Муравьевой, любопытство которых было удовлетворено знаменитостью, полностью сосредоточились на созерцании её фотоснимка. Абсолютное большинство поклонников выразило свой восторг и отметило, что рыжие волосы очень к лицу их любимице.



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