 

“Большое строительство” стало мерой стимуляции экономики, которая обеспечит рост ВВП в долгосрочной перспективе – Устенко

06.12.2020, 17:18, Новости дня

Программа “Большое строительство” не дала украинской экономике упасть так сильно, как у европейских стран, где падение достигало 10%. Об этом сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на форуме “Мережа: форум дорожньої галузі”, сообщило агентство “Українські новини”.

Устенко сказал, что “Большое строительство” стало мерой стимуляции экономики, которая обеспечит долгосрочное развитие и рост ВВП в будущем.

По словам экономиста, учетная ставка 6% – самая низкая за всю историю независимой Украины – дает возможность крупным игрокам, таким как “Укравтодор”, иметь доступ к кредитному ресурсу внутри страны.

“Это в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. Благодаря дополнительным государственным расходам, “Большое строительство” уберегло украинскую экспортозависимую экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год”, – сказал он.

Устенко отметил, что в долгосрочной перспективе – речь идет о десятках лет – эффект от “Большого строительства” станет базой для экономического развития.

Также экономист отметил, что для выхода из кризиса не хватит бюджетных средств, нужно приобщать инвесторов, и строительство дорожной инфраструктуры является определяющим фактором в этом вопросе.

“Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия”, – сказал он.

Устенко добавил, что строительство дорог в долгосрочной перспективе может решить ряд вопросов международных коммуникаций, поскольку у Украины есть транзитные возможности.

Экономист добавил, что из-за дефицита  бюджета (по его словам, в 2020-м и 2021 годах ожидается дефицит бюджета на уровне 7% и 5,3% соответственно) возможность использовать бюджетные средства для “Большого строительства” ограничена.

“Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности рассматривать вариант привлечения частных капиталов. Развитие концессии – дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%”, – заявил Устенко.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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