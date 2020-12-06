 

Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Мамонову

06.12.2020, 17:18, Новости дня

Украинские пограничники не впустили в страну российского музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“Вчера в аэропорту “Борисполь”, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым”, – говорится в сообщении.

Мамонов был одним из задержанных. По данным пресс-службы, он направлялся в Украину в личных целях.

В ходе проверки пограничники установили, что музыкант ранее незаконно посещал временно аннексированный полуостров.

Сотрудники Госпогранслужбы на три года запретили Мамонову въезжать в Украину. Он вернулся на родину обратным авиарейсом.

Мамонову 69 лет. В СССР он стал популярен в середине 80-х годов как вокалист группы “Звуки Му”, игравшей в жанре экспериментального рока.

Снимался в кино, среди его наиболее известных работ – “Остров”, “Царь”, “Такси-блюз”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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