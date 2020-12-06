 

Санду пригрозила России прекращением поставок укропа

06.12.2020, 17:03, Разное

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении ввести жёсткие санкции против России в случае отказа Кремля вывести миротворческий контингент из Приднестровья. По мнению молдавского лидера, наиболее болезненными для россиян станут ограничительные меры, направленные на ограничение поставок из Кишинёва вин и сельскохозяйственной продукции, в частности, укропа и петрушки.

«Я считаю нелегитимным сам термин «Приднестровье» и не признаю его существование. Тирасполь — это территория Молдовы и никак иначе. Когда я позвонила в Кремль и рассказала об этом, какой-то мужчина смеялся в трубку, но им же хуже. По непонятным причинам в Москве считают, что у Молдовы нет механизмов воздействия на Россию, однако это не так. Я изучала статистику. Россия не может обойтись без молдавского вина и сельхозпродукции. Так, например, в России каждая третья петрушка и каждый второй пучок укропа молдавский. Мы введём санкции — тогда россияне задумаются, а стоит ли тратить свои средства на содержание контингента в Тирасполе или лучше всё же обойтись без голода в стране», — заявила Санду.

Санду добавила, что даёт Москве срок до 1 февраля 2021 года, чтобы осуществить все мероприятия по выводу контингента из Приднестровья. Следующим шагом, который обязан сделать Кремль, по её мнению, должно стать аннулирование ранее выданного гражданства РФ жителям непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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