 

Facebook заблокировал рассказавшего о внешнем управлении Украиной соратника Зеленского

06.12.2020, 16:40, Разное

Националисты, выходящие на пикеты, по-прежнему требуют, чтобы руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров ушли в отставку. Последний в Facebook заявил, что не станет продвигать “политику уменьшения влияния структур”, которые пытаются организовать в Незалежной внешнее управление.

Также Татаров отметил, что не изменит свою позицию, несмотря ни на что. Он напомнил об украинских интересах и формировании только национальной и независимой правоохранительной политики. Мол, ему не нужны подсказки и указания извне. Именно эти слова, видимо, стали причиной удаления аккаунта соратника Зеленского в Facebook.

В беседе с “Интерфакс-Украина” советник Андрея Ермака Михаил Подоляк подчеркнул, что Татаров говорил вовсе не об отношениях Украины с Международным валютным фондом или Всемирным банком, а об околополитических играх олигархов, оплачивающих провокационные кампании.

Сам заместитель главы офиса Владимира Зеленского пока не комментировал блокировку своего аккаунта. Есть вероятность, что страница Олега Татарова будет доступна через некоторое время.



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