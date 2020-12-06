“Интересная область развития”: Британские эксперты исследуют противовирусные свойства морских водорослей

06.12.2020, 16:38, Разное

Британские специалисты анонсировали проведение нового исследования в области изучения противовирусных свойств ряда разновидностей морских водорослей. По словам экспертов, готовящиеся к разработке соединения будут эффективны против норовируса, гриппа и коронавируса.

Отправной точкой исследования стало наличие проблем искоренения легко распространяющихся и невосприимчивых к антибиотикам вирусов с помощью традиционных в применении препаратов. Как рассказали ученые, представляющие Ливерпульский университет (Великобритания), они в содружестве с бизнес-группой гигиены Byotrol, внесенной в список AIM, займутся проработкой характеристик и определением механизма противовирусного действия определенных форм морских водорослей, хороший потенциал которых в сфере борьбы с вирусами выявили их коллеги в ходе своих изысканий. Результатом совместной программы экспертов, уже получившей финансирование в объеме 350 тысяч фунтов стерлингов, станет разработка профильных дезинфицирующих средств – гелей для рук, бытовых чистящих средств и т.п.

“Текущая пандемия COVID-19 высветила необходимость разработки новых противовирусных мер противодействия, особенно экологически устойчивых. Мы рады работать с Byotrol над разработкой этих соединений”, – отметил один из авторов проекта, профессор Ливерпульского университета Джеймс Стюарт. Технический директор группы-партнера со своей стороны выразил солидарность с коллегой: “Мы рады, что Innovate UK поддерживает наши исследования противовирусных свойств морских водорослей. Для Byotrol это очень интересная область развития”. Об этом пишет Evo-rus.com.