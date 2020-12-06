Ученые: Врожденные дефекты связаны с повышенным риском рака в позднем возрасте

06.12.2020, 16:38, Разное

Исследователи нашли повышенные риски онкологических процессов у людей, которые родились с хромосомными и нехромосомными аномалиями. Эксперты предположили, что дефекты могут иметь общие причины с определенными формами рака.

Ученые считают, что если люди родились с тяжелыми аномалиями, то у них повышается риск возникновения рака в детском и подростковом возрасте. Но остается неясным, будет ли сохраняться такая опасность во взрослом возрасте. Специалисты приняли решение использовать данные здоровья жителей Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Они обнаружили 62 295 человек до 46 лет с диагностированным раком, а также соотнесли их с 724 542 людей из контрольной группы.

Итоги исследования продемонстрировали, что в 3,5% случаев и 2,2% эпизодов в контрольной группе была врожденная аномалия, и высокие риски возникновения онкологии была в 1,74 раза выше у представителей с такими дефектами. Риск злокачественных процессов у людей с врожденным дефектом был высоким в возрасте от 0 до 14 лет, а после понижался. Но риск появления онкологии был в 1,22 раза выше у взрослых от 20 лет и старше с врожденными дефектами в сравнении с детьми.