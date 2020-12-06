 

“Снизит давление и приблизит к долголетию”: Ученые рассказали о полезных свойствах инжира

06.12.2020, 16:38, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению полезных свойств инжира, считающегося одним из традиционных “продуктов древности”. По словам исследователей, употребление данного продукта сопряжено с большой пользой для здоровья.
В ходе одного из исследований, проведенного в 2017 году, было изучено воздействие плодов инжира на динамику кровяного давления, сердцебиения и частоты сердечных сокращений. Лабораторным грызунам, которые использовались в эксперименте, в пищевой рацион был введен водный метанольный экстракт плодов инжира. Итоги показали, что у животных наблюдались тенденции значительного снижения артериального давления и улучшения работы сердца. Такую положительную динамику, способную помочь в профилактике гипертонической болезни, специалисты связали с наличием во фрукте флавоноидов, фенолов и калия. Те же компоненты вкупе с дубильными веществами и витамином Е, как показало другое исследование, проведенное годом позже, способствуют процессу улучшения выработки инсулина и снижению уровня глюкозы у больных с сахарным диабетом. Впрочем, в данном случае исследователи рекомендуют диабетикам тщательно контролировать количество употребляемого инжира, так как он сам по себе имеет высокое содержание сахара.

Стоит отметить, что инжир, родиной происхождения которого считается Закавказье, в настоящее время культивируется в большом количестве стран с теплым климатом. Его, соответственно, нередко используют как народное лекарственное средство на этих территориях – в качестве продукта для лечения болезней кожи, желудочно-кишечного тракта и, в целом, для выведения токсинов из организма. Примечательно, что в Омане средством для облегчения кашля является жидкость, являющаяся продуктом варки инжира в воде. Об этом пишет Food.news.



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