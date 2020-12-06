В московской кальянной насильно удерживали журналистку

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06.12.2020, 16:36, Новости дня

Сотрудники кальянной в центре Москвы заперли внутри заведения журналистку телеканала «Россия-1», где она снимала репортаж о нарушении мер профилактики распространения коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Съемочная группа «России-1» делала материал о нарушении противоэпидемических мер в московских кафе и ресторанах. Для этого члены группы пришли в кальянную по адресу: Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 2. Сотрудники этого заведения заблокировали журналистку «России-1» внутри кальянной, не давали ей выйти на улицу, а также причинили ей телесные повреждения. Других членов съемочной группы при этом не пускали с улицы внутри заведения, так что они не могли оказать своей коллеге помощь», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, в какой-то момент противостояния оператор, участвовавший в создании репортажа, позвонил в полицию, наряд помог заблокированной девушке выйти на улицу. Отмечается, что после этого пострадавшая журналистка пришла в отделение полиции и написала заявление.

«В нем она попросила привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников кальянной, которые нарушают меры профилактики коронавируса, а также нанесли ей телесные повреждения», – отметил источник. По его словам, после обращения журналистки проводится проверка.

Ранее СМИ сообщали, что в Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет.



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