 

Сторонники Санду на митинге в Кишиневе потребовали срочной отставки правительства

06.12.2020, 16:36, Новости дня

В Кишиневе участники митинга выступили в поддержку избранного президента Молдавии Майи Санду. Протестующие приняли резолюцию, потребовав, срочную отставку правительства.

В резолюции протестующие потребовали срочную отставку правительства, проведение досрочных парламентских выборов. Организаторы протестной акции отметили, что в случае, если власти проигнорируют эти требования, то они намерены предпринять все законные конституционные возможности, чтобы «противостоять попытке узурпации власти», передает «Sputnik Молдова».

Кроме того, в резолюции содержится требование «аннулировать пакет законов», который принял на этой неделе парламент Молдавии, так как, по мнению организаторов протеста, они «сокращают полномочия президента и препятствуют европейскому курсу страны». «Оставляем за собой право предпринять все конституционные возможности, законные и легитимные, соответствующие международному праву, против узурпации власти. Этот митинг – последнее предупреждение», – отмечается в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Санду выдвинула правительству Молдавии требование об уходе в отставку. Она настаивает на проведении досрочных выборов.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

Кроме того, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством РФ вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.



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