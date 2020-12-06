 

CNN – пандемия уже довела США до истощения, но смертоносная зима только начинается

06.12.2020, 16:20, Новости дня

Хотя вакцина от COVID-19 уже на подходе, однако Соединённым Штатам для возвращения к нормальной жизни предстоит проделать ещё долгий путь, передаёт CNN. Пандемия уже довела США до истощения, при этом, как полагают эксперты, предстоящая зима станет одним из самых мрачных периодов в истории американского здравоохранения.


Reuters

COVID-19 уже довёл США до истощения, пишет CNN. Однако это лишь начало непроглядной и смертоносной зимы, говорится в статье.

В течение нескольких недель эксперты предупреждали американцев, что нынешняя зима станет одним из самых мрачных периодов в истории американского здравоохранения.
И вот она наступила.

От Калифорнии до Канзаса, от Массачусетса до Флориды — всюду врачи, медсестры, директора похоронных бюро и организаторы продовольственных банков готовятся к опустошительному сезону. Все они уже на пределе и истощены после нескольких месяцев борьбы со смертельной пандемией COVID-19. При этом они опасаются, что худшее ещё впереди.

Цифры рисуют мрачную картину. По данным Университета Джонса Хопкинса, прошедший четверг в США стал днём с самым большим количеством новых случаев заражения и смертей — 217 664 и 2879 случаев соответственно. Кроме того, было зафиксировано рекордное количество госпитализаций — 100 667.

И хотя вакцины против коронавируса уже на подходе, Соединённым Штатам предстоит проделать долгий путь, прежде чем они смогут вернуться к нормальной жизни.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль станут тяжёлыми временами, — предупредил в среду доктор Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. — Я действительно считаю, что они (эти месяцы. — ИноТВ) будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

01.07 / Власти Бостона решили убрать памятник Линкольну

02.07 / Сын экс-сенатора Галлямова получил реальный срок за наезд на полицейского в Москве

27.08 / Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

26.06 / В подмосковном водоеме разлилось крупное нефтяное пятно

12.11 / “Хотите покуражиться – поехали в реанимацию”. Степанов ответил “Эпицентру”, который ввел 72-часовую пятницу

22.11 / Репетиция G20 — страны БРИКC бросят вызов Западу в новом мировом порядке

31.10 / Экс-командир севастопольского “Беркута” Колбин стал сенатором Совфеда РФ

23.11 / Богдан: Зеленский привык к народному обожанию. Тонны говна в Facebook – и он остановился

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска