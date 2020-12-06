Женщина 9 месяцев страдала от галлюцинаций, а причина оказалась в огромном черве

06.12.2020, 15:59, Разное

Врачи, несколько месяцев лечившие неназванную 34-летнюю гражданку США, были сбиты с толку ее странными симптомами, включающими в себя устойчивые галлюцинации. Лишь случайно они обнаружили реальную причину.

В течении 9 месяцев 34-летняя пациентка с инициалами J. C. страдала от галлюцинаций, бессонницы и недержания мочи. Врачи не могли понять, что с ней произошло, пока женщина случайно не проговорилась, что незадолго до того, как у нее все это началось, она съела сырую рыбу.

Все началось в начале 2020 года, когда женщина задержалась на работе допоздна и когда вернулась домой, то поняла, что в холодильнике у нее почти пусто, а она очень хочет есть.

Все ближайшие кафе и рестораны уже были закрыты и тогда женщина решила все-таки поискать в холодильнике что-нибудь приемлемое. Она обнаружила там упаковку с суши, которую за 5 дней до этого купила на станции техобслуживания, и решилась съесть ее.

Рыба показалась ей несвежей и кисловатой, но она добавила соевый соус и в таком виде умяла их. Она не ощутила после этого никаких проблем с желудком и благополучно забыла об этом инциденте на долгие месяцы.

И даже когда вскоре у нее началось недержание мочи и бессонница, она не связала это с несвежими суши. Затем она ощутила сильное желание есть и стала поглощать пищу в больших объемах, чем раньше, чтобы насытиться. А потом у нее возникли галлюцинации. Она стала видеть ползающих по стенам насекомых, которые потом стали ползать и по ее рукам и ногам.

Через несколько недель после злополучных суши у женщины возникло в животе ощущение "трясущейся рыбы". Ей стало казаться, что в ее животе ползает что-то живое.

Она пошла в больницу и врачи сделали множество анализов и отправили ее на несколько обследований, но так и не смогли найти что-то конкретное. За прошедшие месяцы у женщины три раза случались сильнейшие приступы, во время которых она попадала в больницу.

Лишь во время третьего такого приступа кто-то из врачей услышал от пациентки, что болезнь началась вскоре после съедания суши и догадался взять анализы ее кала. В кале были обнаружены тысячи яиц ленточного червя, а также отдельные сегменты тела червя.

Выяснилось, что в животе пациентки все эти 9 месяцев жил один из самых больших ленточных глистов, которые селятся в организме человека. Это так называемый Широкий лентец (diphyllobothrium latum), который может достигать в длину 15 метров (!).

Человек заражается этим паразитом при поедании сырой рыбы или сырой икры. Паразит любит витамин B12 и, как известно, "конкурирует" с инфицированными людьми за питательные вещества – именно это он и делал с J.C., фактически лишая ее нервы и клетки жизненно важного вещества.

Врачи дали пациентке лекарство Празиквантел и червь вышел из ее организма. Какой длины он оказался, не указано. История женщины была рассказана блогером Чабби Эму, который работает адъюнкт-профессором и доктором в Чикаго в Университете Иллинойса.