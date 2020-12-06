Чем опасны куклы, замурованные в стенах домов?

06.12.2020, 15:54, Разное

В Нью-Йорке (США) женщина обнаружила в подвале своего нового дома пугающую кукольную голову в стене. Было ли это просто какой-то шуткой, или это было сделано намеренно, чтобы причинить вред домовладельцу?

Недавно молодая женщина из Нью-Йорка переехала в новый дом и в какой-то момент спустилась в подвал, чтобы проверить все ли там в порядке. Она была очень удивлена, когда обнаружила маленькую кукольную голову, которая была буквально вмурована в бетонную стену подвала. Один глаз куклы был выдавлен и смотрелось все это очень жутко.

Когда женщина написала об этом в своем твиттере, пост быстро стал вирусным, набрав свыше 300 тысяч лайков. Некоторые успокаивали ее, писав, что подобные шутки с кукольными головами были распространены в Нью-Йорке и Калифорнии в 1960-х и 1970-х годах.

Но многие стали убеждать женщину как можно быстрее переехать из этого дома в другой и что ей надо было сразу же проверить свой подвал на наличие подобных вещей. Потому, что это дом "больше не ее".

Женщина сначала заволновалась, а потом приняла все это как данность и не стала ничего делать с этой кукольной головой. Но некоторые исследователи считают, что она напрасно так быстро успокоилась.

Традиция прятать в домах разные вещи очень древняя и называется Апотропной магией (магией отражения вреда), а данные предметы, соответственно, апотропными. Их не всегда замуровывают в стены, иногда прячут под половицами или иных труднодоступных укромных уголках.

Чаще всего такими предметами были ведьмины бутылки и высушенные кошки, но иногда и куклы. Бутылки и кошки являются талисманами удачи, не пускающими в дом зло или отводящими проклятия, а вот куклы, наоборот, – куклы служат для нанесения проклятий, а не для защиты от них.

Чаще всего подобная апотропная магия с бутылками встречалась в странах западной Европы, особенно в Англии. Считается, что она возникла в 16-17 веках как способ защиты от ведьм. По крайней мере, самые древние ведьмины бутылки датируются именно этим периодом.

Ведьмины бутылки – это сосуды из стекла или керамики, наполненные человеческой мочей и небольшими острыми предметами, вроде гвоздей или иголок. Ведьмины бутылки защищают дом от ведьмовского колдовства и, особенно, от болезней.

Когда из Англии люди стали уезжать в Америку, они перенесли туда традицию ведьминых бутылок и апотропной магии в целом. Считалось, что такая бутылка воздействует на ведьму, если та захочет причинить зло людям из этого дома. Ведьма начнет испытывать боль в мочевом пузыре и эти иголки и гвозди начнут колоть ее изнутри. А если эту смесь еще и нагреть на огне, то ведьма может умереть.

Что касается замурованных в стенах кошек, то эта оккультная традиция еще более древняя. Иногда вместо трупов кошек в стенах замуровывали трупы крыс или мышей, все это тоже было на удачу, как своеобразная форма жертвоприношения.

А еще примерно до начала ХХ века по всей Европы были очень распространены куклы, подобные куклам вуду. Эти куклы были сделаны из глины, воска, дерева или тканей и одеты в лоскутки одежды, которую носила намеченная жертва. Этих кукол окунали в воду, кололи булавками, жгли на огне и считалось, что жертва испытывает те же муки.

В общем кукольная голова в подвале может быть как просто несмешной шуткой, так и чем-то более серьезным, и если вы обнаружили подобное в своем доме, то лучше удалите куклу из стены и сожгите ее.