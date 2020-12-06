На Специальную Олимпиаду набирают добровольцев

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06.12.2020, 15:46, Разное

На всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани приедут порядка трех тысяч делегатов из 110 стран мира. Соревнования пройдут с 22 по 28 января 2022 года. Планируется, что помогать в проведении мероприятия будут около трех тысяч волонтеров.

“Сегодня мы хотим объявить о старте волонтерской программы на Олимпиаду!”, – заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в День Добровольца 5 декабря. Он отметил, что движение добровольцев растет и становится заметным сообществом сильных, перспективных и благородных людей.

“Казань уже готова и ждет гостей. Будем болеть и желать успехов нашей сборной”, – заключил Владимир Леонов.

В программу всемирных зимних игр Специальной Олимпиады включено семь видов спорта. соревнования по ним пройдут на нескольких площадка в Казани.

“Для нас большая честь получить право проведения таких игр”, – рассказал генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев. По его словам, в нашей стране насчитывается порядка 128 тысяч атлетов, которые регулярно занимаются и принимают участие в подобных спортивных соревнованиях.

Одна из них – чемпионка Ксения Бяхова – поделилась своими ожиданиями от участия в Играх. “Это моя жизнь. Мы тренируемся и добиваемся очень больших успехов”, – заметила она. Она пообещала сделать все возможное чтобы показать лучший результат.

Заявку на участие в волонтерской программе всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани можно на сайте specialolympics.ru. Организацией занимается общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.



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