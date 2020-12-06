 

Продажи бюджетных флагманов Huawei Nova 8 стартуют до конца декабря

06.12.2020, 15:44, Разное

Компания Huawei может начать продажу новой модели своего флагмана уже до конца декабря. Этим смартфоном, как сообщают инсайдеры, станет Huawei Nova 8 и его расширенная версия.
«Умный телефон» с таким названием был упомянут, в частности, среди запланированных к выпуску в конце 2020 – начале 2021 годов. Скорее всего, предполагают эксперты, Huawei Nova 8 можно ожидать на полках магазинов с 30 декабря, тогда как ее премьеру проведут 23 числа. Примерная стоимость новинки составит 460 долларов США, Huawei Nova 8 Plus обойдется покупателям примерно на 150 долларов дороже. При этом подробных данных о техническом оснащении аппаратов пока нет, в том числе, и об основных отличиях в характеристиках базовой и более дорогой версий.

Из того, что известно на сегодняшний день, в девайсах не будут устанавливать фирменные процессоры Kirin 9000. Вместо этого из-за нехватки таких SoC Huawei Nova 8 оборудуют однокристальными системами MediaTek Dimensity в модификациях 1000 и 1000+. Вероятно, смартфоны получат как минимум 8-гигабайтные чипы оперативной памяти, вместительность флэш-накопителя основной памяти при этом составит 128 и 256 гигабайт в зависимости от модели. Будет ли в аппаратах возможность пользоваться дополнительной картой памяти, не известно.

Возможно, прогнозируют некоторые блогеры, смартфоны получат пентакамеру, а фронтальная камера будет сдвоенная наподобие датчика, реализованного в Pro-модификации Huawei P40. Старшую модель Huawei Nova 8 при этом описывают, как аппарат с загнутым на боковинах дисплеем. Все особенности грядущих новинок раскроют во время презентации уже в текущем месяце.



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