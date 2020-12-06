Стало известно о судьбе задержанных российских журналисток в Минске

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06.12.2020, 15:42, Новости дня

Корреспондент агентства «РИА Новости», которую ранее доставили в одно из отделений милиции в Минске, сообщила, что она и коллега из «Интерфакса» отпущены после проверки документов.

«Нас отпустили после проверки документов», – сказала корреспондент, уточнив, что эта процедура заняла около часа, передает РИА «Новости».

Ранее корреспондент агентства «РИА Новости», которая освещала акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена вместе с корреспондентом агентства «Интерфакс» в одно из отделений милиции белорусской столицы.

В воскресенье центр Минска был взят под контроль сотрудников силовых органов в связи с объявленной акцией оппозиции, правоохранители стянулись и в другие районы белорусской столицы. Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

В ноябре пять российских журналистов, освещавших акцию протеста в Минска, были также задержаны и доставлены в одно из отделений милиции города, их отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов.



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