Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе

06.12.2020, 15:42, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков перечислил ряд причин, по которым Киев не сможет реализовать «карабахский сценарий» в Донбассе.

Он отметил, что из Киева поступает все больше информации о том, что на Украине планируют применение карабахского сценария к Донбассу. «Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Во-первых, ДНР и ЛНР имеют общую границу с Россией, а не с Арменией, а это решающий фактор. В Киеве, вероятно, не будут спорить, что РФ и Армения – две совершенно разные вещи. Во-вторых, Азербайджану открыто помогала Турция. Украина же не может в нынешней ситуации рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов или НАТО – только на косвенную. А этого будет недостаточно», – отметил сенатор.

В-третьих, по словам Пушкова, киевские власти, вероятно, уже обратили внимание на то, что конфликт вокруг Карабаха завершился появлением там российских вооруженных миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет.

«Но если Украине придет в голову попытаться вернуть Донбасс военным путем, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно. Однако все это – если подходить к вопросу рационально. Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс – совсем не Карабах», – подчеркнул сенатор.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Вместе с тем, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.