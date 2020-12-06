Путин пошутил о пропавшем штативе и Михельсоне

06.12.2020, 15:42, Новости дня

Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, которая возникла во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, состоявшегося 1 декабря.

Перед началом встречи президент заметил, что кресло рядом с ним, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, Михельсон опаздывал, передает «Вести».

Тем временем оказалось, что у личного оператора президента пропал штатив. «У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», – пошутил президент.

Когда Михельсон все же появился и сел на свое место, Путин снова пошутил: «Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Хозяина потеряли! Как начинать совещание?».

В ноябре Путин на совещании по ядерному оружию с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса обратил внимание на расположение кресел в кабинете, в шутку предположив, что руководитель военного ведомства Сергей Шойгу решил отсесть подальше от главы государства.