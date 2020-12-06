 

Первый экземпляр многоцелевого самолёта «Байкал» оказался угнанной в Африке «Сессной»

06.12.2020, 15:37, Разное

Демонстрация первого образца лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» омрачилась скандалом. В новой машине, которая призвана заменить заслуженный, но устаревший Ан-2, узнали самолёт, пропавший два года назад в Руанде.

«Сессна 208 Караван» с бортовым номером AF259 пропала в августе 2018 года. Её по поддельным документам арендовал неизвестный для полёта в кенийский портовый город Момбаса. Связь с самолётом диспетчеры потеряли через полчаса после вылета из аэропорта Кигали. В район предполагаемого падения выехали спасатели, особо тщательно обыскивали территорию в 90 километрах к юго-востоку от Рухенгери, но поиски прекратили из-за финансовых трудностей.

21 ноября владелец пропавшей «Сессны» Этьен Ндиндабаньизи смотрел по телевизору репортаж с презентации первого образца самолёта «Байкал» и увидел на одном из кресел коврик, сотканный его покойной матерью. Покадровый просмотр репортажа не оставил сомнений: это его самолёт, хоть и сильно переделанный.

Авиационные власти Руанды предполагают, что самолёт с выключенным ответчиком долетел до Момбасы и там его погрузили на палубу сухогруза. Судно проследовало в один из российских портов, где машину разобрали, сняли с неё номерные таблички и на двух грузовиках отправили в Екатеринбург. Самолёт немного укоротили, уменьшили число иллюминаторов, перенесли носовую опору шасси в хвост, нанесли новое лакокрасочное покрытие. Всё остальное в самолёте осталось прежним, включая коврик на кресле пилота.

Этьен Ндиндабаньизи не требует вернуть самолёт или деньги за него. Он получил страховку и финансовых претензий не имеет. Однако он готов на всё, чтобы вернуть сотканный матерью коврик, который он считает своим счастливым талисманом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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