 

Городам Сибири нечем дышать

06.12.2020, 15:34, Разное

Эксперт Greenpeace — о смертельной опасности «черного неба».

В трёх городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске — почти две недели сохраняется режим «чёрного неба».

Руководитель климатического проекта Greenpeace в РФ Василий Яблоков объяснил «Новой», что такое «чёрное небо», чем оно опасно, почему явление часто происходит в Сибири и сколько млн людей в мире ежегодно умирают от загрязнения воздуха.

Проверьте качество воздуха у себя в регионе с помощью инструкций от Greenpeace

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Источник: Новая газета



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