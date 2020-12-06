 

Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется на следующей неделе

06.12.2020, 15:30, Новости дня

Уже не следующей неделе в США начнут вакцинировать населения о COVID-19. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время митинга в Вальдосте, штат Джорджия, видео было опубликовано 6 декабря в Twitter-аккаунте его предвыборного штаба.

“[Производство] вакцины продвигается на таком уровне, который никто никогда не считал возможным, другой администрации понадобилось бы еще пять лет, у нас – семь месяцев. И на следующей неделе мы начнем делать прививки”, – сказал он.

President @realDonaldTrump: Vaccines are on their way starting next week! pic.twitter.com/4qgDZuLzFw

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020

В начале декабря Консультативный комитет по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию, чтобы медицинские работники и резиденты заведений длительного ухода в первую очередь получали любые вакцины против COVID-19. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2  американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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