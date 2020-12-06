 

Die Welt объяснила, как авиакомпании «подсадят» людей на обязательную вакцинацию от коронавируса

06.12.2020, 15:26, Новости дня

Глава Минздрава ФРГ не раз говорил о том, что в Германии не будет обязательной вакцинации, однако она может возникнуть косвенно из-за требований авиакомпаний предъявлять свидетельство о вакцинации, пишет Die Welt. При этом не всё зависит и от самих авиакомпаний: у них не останется выбора, если ряд стран введёт свидетельство о вакцинации как обязательное условие въезда.


Reuters

В Германии не будет обязательной вакцинации, пишет Die Welt: по крайней мере, так не один раз заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн. Однако многие скептики считают, что обязательная вакцина от коронавируса будет введена косвенно, посредством необходимости предъявления свидетельства о прививке для осуществления авиаперелётов.

На данный момент Международная ассоциация авиатранспорта рассматривает возможность введения специального «прививочного паспорта для путешествий», пишет издание. Кроме того, не всё находится в руках авиакомпаний, отмечает Die Welt: некоторые страны могут ввести вакцинацию как условие для въезда, не оставив авиакомпаниям иного выбора.

Коронавирус является заразной инфекцией, передающейся от человека к человеку, а вероятность заражения на борту самолёта, где пассажиры сидят в закрытом пространстве рядом друг с другом, резко возрастает, пишет издание. Поэтому авиакомпании желают перестраховаться: любая вспышка заражения на борту самолёта станет пиар-катастрофой для всей индустрии. Впрочем, в крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что пока не планируют введение обязательного свидетельства о вакцинации.

Согласно данным Всемирного банка, к 2018 году 4,2 миллиардов человек, то есть больше половины населения Земли, минимум один раз летали на самолёте. При этом большая часть летающих на самолётах граждан не входит в группы риска и не будет получать вакцины в первую очередь. Как отмечает Die Welt, если в таких условиях авиакомпании введут обязательные свидетельства о вакцинации, то это может привести к созданию чёрного рынка фальшивых свидетельств.

Как пишет Die Welt, политики также обсуждают общие правила допуска по свидетельству о вакцинации. За такие правила выступают представители от гастрономической индустрии и организаторы мероприятий, поскольку они позволят вернуться к нормальной жизни без коллективного иммунитета. Однако в данном случае возникает ещё более актуальный вопрос ограничения в правах. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

09.10 / Международные рейсы разрешили еще из четырех городов России

28.07 / Конгрессмен США уверена — ради победы на выборах Трамп не побрезгует помощью иностранных держав

23.08 / Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деоккупации Крыма – Джапарова

04.10 / В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115% – Шмыгаль

09.08 / Юриста Барщевского обвинили в изнасиловании

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

28.06 / Саакашвили рассказал, что предложит на заседании Нацсовета реформ Украины

25.10 / На родителей несовершеннолетних интервьюеров опроса от Зеленского составят админпротоколы – координатор опроса

13.10 / Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска