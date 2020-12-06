 

Губернатор Пермского края помог отремонтировать Центр помощи детям-инвалидам

06.12.2020, 14:52, Разное

Глава Пермского края помог волонтерам поставить звукоизоляционные панели в помещении, которое у будущем станет барабанной студией первого в регионе Центра развития детей с особыми образовательными потребностями. Перед открытием, отметил Дмитрий Махонин, необходимо выполнить большой объем подготовительных работ.

Ремонтом занимаются волонтеры. “В период пандемии особенно ценно то, что в Пермском крае есть добровольческие и волонтерские движения”, – рассказал глава региона. Он добавил, что участники таких движений помогают старшему поколению, а также людям с ограниченными возможностями. “Мы поддерживаем их инициативы. К примеру, для некоммерческой организации “Счастье жить” выделено на безвозмездной основе помещение”, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

“С учетом уникальных технологий, которые будут здесь применяться, у “Дома Счастье жить” есть шансы стать лучшим в стране Центром помощи детям-инвалидам”, – добавил он. Организация сможет помочь большому количеству детей – вплоть до десяти тысяч в год. “Уверен, с такой помощью все они смогут успешно адаптироваться в обществе”, – заключил он.

Руководитель организации “Счастье жить” Анастасия Гилева провела ему экскурсию по ремонтируемому зданию. В частности, она показала, что волонтеры уже успели сделать за три года. Добровольцы собираются каждый четверг и субботу на неделе.

“Это и родители детей с инвалидностью, и наши партнеры, и друзья”, – заметила Анастасия Гилева. “Благодаря волонтерам на средства президентского гранта мы обустроили зал танго, подготовили к капитальному ремонту помещение, где будет размещена сенсорная янтарная комната”, – рассказала она.

В кабинете будет установлен стол для рисования янтарным песком, создана идущая от потолка янтарная перегородка “Дождь”. А сам потолок будет выполнен из зеркального материала. Также в Центре планируется организовать кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, конференц-зал, комнату сенсорной разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. Это далеко не полный перечень запланированных кабинетов и процедур, которые будут доступны детям с ограниченными возможностями.

Отметим, в августе 2020 года двухэтажное помещение на шоссе Космонавтов, 181а в Перми было передано благотворительной организации в безвозмездное пользование сроком на десять лет. Соответствующее поручение дал Дмитрий Махонин.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Илья Резник обвинил в цинизме жалующихся на безденежье звезд эстрады

18.09 / Мисмари сообщил о создании Комиссии по контролю за распределением нефти

27.08 / В ВОЗ опасаются увеличения смертности от COVID-19 к зиме

31.10 / Мнение: “Марш на Варшаву”

11.08 / Макс Корж обратился к белорусам с призывом прекратить протесты

08.07 / Опубликованы документы о реальном количестве боеспособных кораблей ВМС Украины

17.08 / Просьба не паниковать: в годовщину дефолта 1998 года Центробанк проведёт учения

16.11 / Мнение: Выборы в Молдавии

27.06 / Xiaomi и Redmi запустили программу по замене за 7 долларов аккумуляторов на старых смартфонах

16.10 / Мнение: Санкции “За Навального”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска