Губернатор Пермского края помог отремонтировать Центр помощи детям-инвалидам

06.12.2020, 14:52, Разное

Глава Пермского края помог волонтерам поставить звукоизоляционные панели в помещении, которое у будущем станет барабанной студией первого в регионе Центра развития детей с особыми образовательными потребностями. Перед открытием, отметил Дмитрий Махонин, необходимо выполнить большой объем подготовительных работ.

Ремонтом занимаются волонтеры. “В период пандемии особенно ценно то, что в Пермском крае есть добровольческие и волонтерские движения”, – рассказал глава региона. Он добавил, что участники таких движений помогают старшему поколению, а также людям с ограниченными возможностями. “Мы поддерживаем их инициативы. К примеру, для некоммерческой организации “Счастье жить” выделено на безвозмездной основе помещение”, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

“С учетом уникальных технологий, которые будут здесь применяться, у “Дома Счастье жить” есть шансы стать лучшим в стране Центром помощи детям-инвалидам”, – добавил он. Организация сможет помочь большому количеству детей – вплоть до десяти тысяч в год. “Уверен, с такой помощью все они смогут успешно адаптироваться в обществе”, – заключил он.

Руководитель организации “Счастье жить” Анастасия Гилева провела ему экскурсию по ремонтируемому зданию. В частности, она показала, что волонтеры уже успели сделать за три года. Добровольцы собираются каждый четверг и субботу на неделе.

“Это и родители детей с инвалидностью, и наши партнеры, и друзья”, – заметила Анастасия Гилева. “Благодаря волонтерам на средства президентского гранта мы обустроили зал танго, подготовили к капитальному ремонту помещение, где будет размещена сенсорная янтарная комната”, – рассказала она.

В кабинете будет установлен стол для рисования янтарным песком, создана идущая от потолка янтарная перегородка “Дождь”. А сам потолок будет выполнен из зеркального материала. Также в Центре планируется организовать кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, конференц-зал, комнату сенсорной разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. Это далеко не полный перечень запланированных кабинетов и процедур, которые будут доступны детям с ограниченными возможностями.

Отметим, в августе 2020 года двухэтажное помещение на шоссе Космонавтов, 181а в Перми было передано благотворительной организации в безвозмездное пользование сроком на десять лет. Соответствующее поручение дал Дмитрий Махонин.