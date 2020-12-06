Эксперт рассказал об опасностях «сверхраспространителей» коронавируса

06.12.2020, 14:50, Разное

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов пояснил о «сверхраспространителях» коронавируса. Оказалось, что главными передатчиками COVID-19 могут выступать люди, которые сами и не предполагают у себя наличие болезни.

За короткое время пандемия коронавируса охватила всю планету, сейчас заболевание зафиксировано практически во всех странах мира. Особую роль в распространении инфекции играют так называемые «сверхраспространители» COVID-19. Как отмечает врач Николай Дурманов, они таят в себе большую угрозу, поскольку от таких пациентов вирусные частицы переходят к другим людям быстрее обычного.

По данным доктора медицинских наук, самый большой процент заразности наблюдается не у тех лиц, симптоматика которых ярко выражена. Чаще всего передают летальную инфекцию люди, у которых в организме коронавирусные клетки активно размножаются, однако у них самих признаки заболевания трудно заметить без проведения соответствующих тестов.

Из-за отсутствия внешнего проявления COVID-19, заболевшие могут и не подозревать того, что стали носителями. При том, что узнать о наличии болезни можно только, пройдя обследование, по мнению Дурманова, под большим вопросом до сих пор остаются основания для проверки бессимптомных пациентов. Пока подобные проблемы не урегулированы, единственной возможностью защититься от заражения остаются всем известные правила безопасности. Каждый человек должен учитывать все нюансы распространения инфекции и соблюдать социальную дистанцию, а также, как пишет «Слово и дело», пользоваться средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками.