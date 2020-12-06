Дизайн смартфона Xiaomi Mi 11 Pro будет сильно отличаться от Xiaomi Mi 11

06.12.2020, 14:50, Разное

Компания Xiaomi готовит к выпуску новое поколение смартфонов серии Mi. При этом Xiaomi Mi 11 Pro будет сильно отличаться по дизайну от базовой модели Xiaomi Mi 11.

Новый флагман китайского техногиганта станет первым смартфоном с новейшим однокристальным процессором Snapdragon 888. Ранее руководство Xiaomi колебалось, какое название дать аппарату, сейчас стало известно, что это будет Mi 11. В Сети ранее появлялись снимки внешнего вида новинки, теперь же IT-блогеры обнародовали рендеры его Pro-версии. Она получит значительные отличия в дизайне от оригинального устройства.

Главной «изюминкой» Xiaomi Mi 11 Pro станет основная камера с измененным блоком датчиков. Прямоугольный горизонтально ориентированный модуль получил четыре объектива и вспышку. Обычно же производители выбирают для этого вертикальное расположение блока, таким оно предвидится и у базовой модели. На снимках, выложенных на китайских сетевых ресурсах, запечатлен сам аппарат и его чехол из силикона. При этом один из фото-видео-датчиков, размещенный в один ряд с двумя другими, квадратный, что указывает на перископный сенсор для оптического масштабирования.

Кроме нетрадиционного стилистического решения и последней конфигурации чипсета, в гаджете ожидается дисплей типа QHD+ с поддержкой 120-герцной частоты обновления изображений. Кроме того, его оснастят MEMC, технологией преобразования SDR-снимков и видео в HDR-формат, а также умным масштабированием, использующим преимущества искусственного интеллекта. Ряд инсайдеров причисляет к оснащению Xiaomi 11 Pro и 12-Ваттную сверхбыструю зарядку. Какие из перечисленных характеристик подтвердятся, станет ясно уже в декабре после анонса смартфона.