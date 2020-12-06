Подростки угнали машину у водителя такси в Новосибирске

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06.12.2020, 14:48, Новости дня

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении четверых местных жителей, угнавших автомобиль. Они избили женщину-водителя и отобрали у нее ключи от машины, после чего забрали автомобиль и скрылись.

«4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина с целью угона автомобиля Honda Fit, припаркованного у магазина, нанесли множественные, удары ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем», – сообщается на сайте следственного управления СК Новосибирской области.

Угнав автомобиль, злоумышленники некоторое время катались на нем по городу, а потом, не справившись с управлением, въехали в сугроб, после чего были задержаны. Все четверо находятся под стражей. Как пишет «Тайга. Инфо», машина была угнана у водителя такси. В результате избиения она получила ушибы и разрыв века.

В сентябре в Подмосковье три подростка на автомобиле попытались скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанном автомобиле.



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