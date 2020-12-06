Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют в Николаеве – главный санврач Ляшко

06.12.2020, 14:36, Новости дня

В середине декабря в Николаеве откроют первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщало агентство “Интерфакс“ 5 декабря, об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций”, – пояснил он.

Минздрав Украины определил оснащение такого госпиталя и критерии к медучреждению, где он будет располагаться. По информации Ляшко, на развертывание этих госпиталей выделили деньги. Как их размещать, будут решать местные власти.

“Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то развернут там. Важно, чтобы был кислород”, – сказал он.

Ляшко отметил, что запуск мобильных госпиталей не решают из центра.

“Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается”, – сказал он.

Правительство Украины в ноябре не видело необходимости разворачивать мобильные госпитали на территории страны. Однако Кабмин 16 ноября выделил деньги на их обустройство.

По данным Национальной службы здравоохранения Украины, в Николаевской области развернуто 1304 больничных койки, из них 818 – инфекционные. В самом Николаеве имеется 520 больничных коек, из которых инфекционных – 480.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За 5 декабря в Украине подтвердили 11 590 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 6 декабря за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 813 306 человек, выздоровел – 418 581, а умерло – 13 588.