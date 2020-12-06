 

Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют в Николаеве – главный санврач Ляшко

06.12.2020, 14:36, Новости дня

В середине декабря в Николаеве откроют первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщало агентство Интерфакс 5 декабря, об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций”, – пояснил он.

Минздрав Украины определил оснащение такого госпиталя и критерии к медучреждению, где он будет располагаться. По информации Ляшко, на развертывание этих госпиталей выделили деньги. Как их размещать, будут решать местные власти.

“Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то развернут там. Важно, чтобы был кислород”, – сказал он.

Ляшко отметил, что запуск мобильных госпиталей не решают из центра.

“Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается”, – сказал он.

Правительство Украины в ноябре не видело необходимости разворачивать мобильные госпитали на территории страны. Однако Кабмин 16 ноября выделил деньги на их обустройство.

По данным Национальной службы здравоохранения Украины, в Николаевской области развернуто 1304 больничных койки, из них 818 – инфекционные. В самом Николаеве имеется 520 больничных коек, из которых инфекционных – 480. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За 5 декабря в Украине подтвердили 11 590 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 6 декабря за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 813 306 человек, выздоровел – 418 581, а умерло – 13 588.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Стало известно о планах боевиков обстрелять турецкие посты в Идлибе

02.07 / Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

04.12 / Путин провел совещание с Совбезом России

15.10 / На российский рынок выходит флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X

09.10 / Навальный сообщил, что ФБК проведёт расследование его отравления

03.11 / Лавров рассказал о ежедневных усилиях Путина по урегулированию в Карабахе

27.11 / Власти Китая запретили авиарейс из Москвы – у 190 пассажиров оказались идентичные тесты на COVID-19

01.09 / Фокин попал в базу «Миротворца»

16.07 / Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

10.10 / Швейцарский политик связал надежды на решение конфликта в Карабахе с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска