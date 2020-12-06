 

“Додон пытается поджечь страну”. Санду потребовала провести парламентские выборы в Молдове

06.12.2020, 14:36, Новости дня

В центре Кишинева (столица Молдовы) 6 декабря проходят протесты против правительства Иона Кику (премьер-министр страны) и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от партии “Шор” и группы Pentru Moldova. Об этом пишет издание NewsMaker. 

Избранная президентом страны Майя Санду участвовала в акции. Она заявила, что Молдова нуждается в полной смене власти. Для этого необходимы досрочные парламентские выборы. Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть.

“Обидевшись, что не удалось снова обмануть людей, Додон пытается поджечь страну. Он хочет спровоцировать хаос, усугубить кризис, держать нас в международной изоляции, сделать жизнь людей тяжелее, отомстить им за то, что они проголосовали не за него”, – цитирует ее выступление на митинге 6 декабря NewsMaker.

Санду заявила, что фракция Партии социалистов объединилась в парламенте с партией “Шор”, чтобы принять законы против людей. Политик считает, что это большинство сформировано из людей, которые служат Додону, а не народу.

Досрочные выборы, по словам Санду, может спровоцировать отставка правительства.

Акция протеста прошла после того, как 3 декабря парламент Молдовы принял законопроект, согласно которому главу Службы информации и безопасности страны будет назначать парламент, а не президент. Санду заявила, что этот законопроект – попытка Додона узурпировать власть, и призвала граждан выходить на протест. 

В Молдове 15 ноября 2020 года прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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