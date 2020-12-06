 

Врач назвала причины потери обоняния при отсутствии коронавируса

06.12.2020, 13:56, Разное

Многим известно, что одним из возможных признаков заражения коронавирусом может быть потеря обоняния. Однако, как оказалось, нечувствительность запахов может появляться и при отсутствии коронавируса, их перечислила врач-терапевт Елена Селькова.
Со слов специалиста, не стоит паниковать при обнаружении у себя утраты обоняния. Перестать ощущать запахи человек может по целому ряду причин. Это, в первую очередь, отек слизистой полости носа, вызванный респираторными заболеваниями. Приведет к подобным результатам и острая аллергическая реакция на какие-либо раздражители.

Нередко люди перестают чувствовать ароматы вследствие перелома решетчатой пластинки в носу. Также наблюдается подобный симптом и при болезни Паркинсона, могут потерять чувствительность к запахам и пациенты после инфаркта. Елена Селькова отмечает, что серьезные хронические заболевания вызывают потерю запахов задолго до возникновения тяжелых последствий, примерно за три-четыре года.

Ранее на своем канале в YouTube эксперт-биолог Анча Баранова рассказывала о похожих случаях. Потеря обоняния может возникать при болезни Альцгеймера, причем в этих случаях указанный признак появляется за год-два до того, как когнитивные способности пациента снижаются. Между тем, как пишет сомнолог Александр Мясников, слова которого приводит «Слово и дело», у пациентов, вылечившихся от коронавируса, восприимчивость к запахам возвращается. В любом случае, нечувствительность к ароматам должна стать поводом для серьезной проверки состояния здоровья.



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