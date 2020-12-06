 

Более 20 миллионов популярных дешёвых смартфонов получали троян под видом автообновления ПО

06.12.2020, 13:56, Разное

В Китае осудили распространителей нелегального ПО для смартфонов. Как оказалось, под видом автообновления для популярных дешевых устройств компании Gionee они разослали более 20 миллионов вирусов-троянов.
Продукция Gionee известна далеко за пределами Китая, их недорогие смартфоны имеют высокое качество и неплохую оснащенность. Однако из-за действий производителей нелегального контента более 20 миллионов пользователей аппаратов получили троян. Во всех случаях вирусы были занесены на устройство под видом автоматического обновления программного обеспечения.

Согласно информации судебной базы данных КНР, злоумышленники действовали на протяжении почти года, с конца 2018-го, пока их действия не были пресечены правоохранительными органами. Вплоть до октября 2019-го мошенники внедряли в дешевые смартфоны вирусы, с помощью которых получали прибыль от демонстрации пользователям нежелательной рекламы. За это время число пострадавших превысило отметку в 21,75 миллиона человек.

Все задействованные в подобных махинациях лица принадлежали к компаниям Beijing Baice Technology и Shenzhen Zhipu Technology, дочернему предприятию Gionee. Вредоносное ПО троянского типа отправлялось в виде рассылки обычного обновления Story Lock Screen. При этом владельцы девайсов не получали никаких уведомлений, не подозревая, что стали жертвами хакеров. Интересно, что, затратив на аферу всего 1,28 миллиона долларов, компании-нарушители получили свыше 4,25 миллиона. Однако такой доход привел их к реальным тюремным срокам и крупным штрафам. При этом была ли установлена прямая связь мошеннических схем с самой Gionee, не сообщается.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Макаренко назвал заявления об отравлении Навального манипуляцией

28.07 / Мнение: Когда можно бить полицейских?

26.11 / Актриса сериала “Родком” Галина Безрук: “Быть неидеальными – это нормально”

31.08 / Билл Гейтс освоил работу пекаря и испек торт на день рождения Уоррена Баффетта

09.11 / Мнение: О суперударе Путина по американской сланцевой нефти

01.11 / Мнение: О пятилетнем плане развития Китая

28.08 / Чтобы спастись от голода астраханский чиновник съел 5 млн рублей наличными

24.09 / В город Солнца зашли жандармы

19.08 / Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола ждет второго ребенка

07.08 / Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска