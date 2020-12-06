Более 20 миллионов популярных дешёвых смартфонов получали троян под видом автообновления ПО

06.12.2020, 13:56, Разное

В Китае осудили распространителей нелегального ПО для смартфонов. Как оказалось, под видом автообновления для популярных дешевых устройств компании Gionee они разослали более 20 миллионов вирусов-троянов.

Продукция Gionee известна далеко за пределами Китая, их недорогие смартфоны имеют высокое качество и неплохую оснащенность. Однако из-за действий производителей нелегального контента более 20 миллионов пользователей аппаратов получили троян. Во всех случаях вирусы были занесены на устройство под видом автоматического обновления программного обеспечения.

Согласно информации судебной базы данных КНР, злоумышленники действовали на протяжении почти года, с конца 2018-го, пока их действия не были пресечены правоохранительными органами. Вплоть до октября 2019-го мошенники внедряли в дешевые смартфоны вирусы, с помощью которых получали прибыль от демонстрации пользователям нежелательной рекламы. За это время число пострадавших превысило отметку в 21,75 миллиона человек.

Все задействованные в подобных махинациях лица принадлежали к компаниям Beijing Baice Technology и Shenzhen Zhipu Technology, дочернему предприятию Gionee. Вредоносное ПО троянского типа отправлялось в виде рассылки обычного обновления Story Lock Screen. При этом владельцы девайсов не получали никаких уведомлений, не подозревая, что стали жертвами хакеров. Интересно, что, затратив на аферу всего 1,28 миллиона долларов, компании-нарушители получили свыше 4,25 миллиона. Однако такой доход привел их к реальным тюремным срокам и крупным штрафам. При этом была ли установлена прямая связь мошеннических схем с самой Gionee, не сообщается.